Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Власти США прекратили финансирование «Радио Свобода»*

Власти США прекратили финансирование «Радио Свобода»*

Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге© РИА Новости / Алексей Витвицкий Власти США прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

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