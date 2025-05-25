Mash: "ВИА Гра" продолжает выступать на частных мероприятиях после закрытия

Группу "ВИА Гра" заподозрили в PR-ходе после закрытия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, несмотря на закрытие, коллектив продолжает выступать на частных корпоративах за $20 тысяч (около 1 млн 594 тысяч рублей по текущему курсу.