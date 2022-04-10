«Ювентус» рассматривает Лоди и Эмерсона на позицию левого защитника

«Ювентус» по окончании сезона намерен укрепить позицию левого защитника. В шорт-лист туринского клуба входят Эмерсон («Лион», права принадлежат «Челси»), Ренан Лоди («Атлетико») и Оуэн Вейндал (АЗ), сообщает журналист Николо Скира.
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