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«Ювентус» рассматривает Лоди и Эмерсона на позицию левого защитника

«Ювентус» по окончании сезона намерен укрепить позицию левого защитника. В шорт-лист туринского клуба входят Эмерсон («Лион», права принадлежат «Челси»), Ренан Лоди («Атлетико») и Оуэн Вейндал (АЗ), сообщает журналист Николо Скира.

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