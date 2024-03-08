Новый препарат для похудения более эффективен, чем Оземпик – Novo Nordisk

Новая экспериментальная таблетка для похудения от датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk может быть в два раза эффективнее, чем Ozempic и Wegovy, как показали первые результаты небольшой научной работы.
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