БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Доливо
    Чтобы избавить не только Россию но и страны мира в целом,  (кроме "запада"), нужно просто "накрыть" три - четыре экон...Уничтожение боевы...
  • Татьяна Кибишева
    Красава!!!!Уничтожение боевы...

Уничтожение боевых кораблей ВМС Великобритании неопознанными безэкипажными катерами – сигнал для всех стран НАТО

Уничтожение боевых кораблей ВМС Великобритании неопознанными безэкипажными катерами – сигнал для всех стран НАТО

Боевой корабль со стремительными обводами и надстройками пирамидальной формы вышел из военно-морской базы (ВМБ) Портсмут – это был британский эскадренный миноносец тип 45 Daring.

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Комментарии
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E
Ed
Предложение абсолютно дельное, но принятие его к исполнению требует ума и расторопности, а это уже дефицит
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11 час.
Татьяна Кибишева
Красава!!!!
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7 час.
Александр Доливо
Чтобы избавить не только Россию но и страны мира в целом,  (кроме &quot;запада&quot;), нужно просто &quot;накрыть&quot; три - четыре экономических района США, Британии. Они ох-еют от этого. Не скоро в себя придут. Причём, организоваться с Китаем, Ираном, КНДР да много найдётся стран с желанием уничтожить эти гадюшники, именуемые коллективным &quot;западом&quot; вместе с США. Весь мир вздохнёт. А потом, постепенно всем колхозом добить этих тварей, остальные сами разбегутся. Другого выхода нет, они будут продолжать натравливать весь мир против нас. Здесь как в  известном к/ф &quot;Гладиатор&quot;, в Колизее Максимус сказал своим: &quot;... кто бы не вышел из этих ворот, мы должны держаться вместе&quot;... .Мы конечно знаем кто на нас выйдет из этих ворот, но собраться всем миром нам крайне важно.
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4 час.

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