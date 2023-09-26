Уничтожение боевых кораблей ВМС Великобритании неопознанными безэкипажными катерами – сигнал для всех стран НАТО

Александр Доливо

Чтобы избавить не только Россию но и страны мира в целом, (кроме "запада"), нужно просто "накрыть" три - четыре экономических района США, Британии. Они ох-еют от этого. Не скоро в себя придут. Причём, организоваться с Китаем, Ираном, КНДР да много найдётся стран с желанием уничтожить эти гадюшники, именуемые коллективным "западом" вместе с США. Весь мир вздохнёт. А потом, постепенно всем колхозом добить этих тварей, остальные сами разбегутся. Другого выхода нет, они будут продолжать натравливать весь мир против нас. Здесь как в известном к/ф "Гладиатор", в Колизее Максимус сказал своим: "... кто бы не вышел из этих ворот, мы должны держаться вместе"... .Мы конечно знаем кто на нас выйдет из этих ворот, но собраться всем миром нам крайне важно.