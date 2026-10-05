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Безвентиляторный корпус объемом всего 5,2 л со встроенным блоком питания за 200 евро. Представлен Akasa Euler MX2

Безвентиляторный корпус объемом всего 5,2 л со встроенным блоком питания за 200 евро. Представлен Akasa Euler MX2

Компактный ITX-корпус рассчитан на процессоры Intel с TDP 35 Вт Компания Akasa выпустила Euler MX2 — компактный безвентиляторный корпус формата Mini-ITX, рассчитанный на сборку полностью бесшумных компьютеров.

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