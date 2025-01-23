БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Урон, а не уран получат США. Россия отказала Америке в ядерном топливе

Урон, а не уран получат США. Россия отказала Америке в ядерном топливе

Уходящая администрация Байдена обеспечила Трампу перебои в работе АЭС Юрий Енцов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Валентин Катасонов Правительство РФ ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США.

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