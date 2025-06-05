Адепта аяуаски Боню обвиняют по наркотической статье. «Продавали всякую гадость»

Виктории Боне грозит уголовное дело за пропаганду наркотиковВиктория БоняАсатур Есаянц/РИА Новости На блогера и телеведущую Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков, ей грозит штраф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии