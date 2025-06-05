Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Адепта аяуаски Боню обвиняют по наркотической статье. «Продавали всякую гадость»

Адепта аяуаски Боню обвиняют по наркотической статье. «Продавали всякую гадость»

Виктории Боне грозит уголовное дело за пропаганду наркотиковВиктория БоняАсатур Есаянц/РИА Новости На блогера и телеведущую Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков, ей грозит штраф.

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