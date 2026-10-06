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Татар-информ

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В Казань будет принесена чудотворная икона целителя Пантелеимона с горы Афон

В Казань будет принесена чудотворная икона целителя Пантелеимона с горы Афон

С 16 по 18 октября в соборе Казанской иконы Божией Матери будет находиться чудотворная икона святого великомученика и целителя Пантелеимона.

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