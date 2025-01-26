Как сделать кормушку для птиц

Вместе с Вундером мастерим милейшую кормушку. 123RF/legion-media.ru В сильные морозы птицы, которые не улетают на зиму в теплые края (синицы, воробьи, снегири, клесты), боятся не столько холодов, сколько недостатка пищи.
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