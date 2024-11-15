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Новосибирцы перечислили минусы худших жилых массивов своего города

Новосибирцы перечислили минусы худших жилых массивов своего города

Сибиряки жалуются на недоделанные дороги, грязь, пробки на дорогах и переполненные поликлиники.Отзывы жителей Новосибирска, которые те оставляли на интерактивной карте сервиса 2ГИС, позволили составить антирейтинг микрорайонов города, от худшего к менее худшему.

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