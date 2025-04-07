«Путин не позволит нам ждать 10 лет». Страны Балтии спешно готовятся к молниеносному вторжению РФ

НАТО ожидает и планирует противостоять «молниеносному» российскому вторжению в страны Балтии, которое прогнозируется аналитиками альянса если не сразу после перемирия на Украине, то в течение следующих за ним пяти лет.
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