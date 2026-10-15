В подборку вошли несколько теплых курортов, где в декабре–январе можно отдохнуть с минимальным бюджетом На Новый год наиболее доступными направлениями могут стать Анталья и Египет, сообщил "Абзацу" Михаил Абасов, руководитель аналитического центра АПКАП.
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