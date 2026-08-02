«Нужны удары по ГУР и СБУ»: Киев взял курс на жесткие диверсии

ВС РФ продолжили изолировать Украину от внешнего мира, ударив по стратегически важному мосту в Затоке Противник разрабатывает новые диверсии перед выборами в Госдуму, которые должны пройти в начале осени.
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