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Овечкин рассказал, как "Вашингтон" будет готовиться к игре против вратаря "Флориды" Бобровского

Овечкин рассказал, как "Вашингтон" будет готовиться к игре против вратаря "Флориды" Бобровского

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, как команда будет готовиться к противостоянию с голкипером "Флориды Пантерз" Сергеем Бобровским в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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