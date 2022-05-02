Овечкин рассказал, как "Вашингтон" будет готовиться к игре против вратаря "Флориды" Бобровского

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, как команда будет готовиться к противостоянию с голкипером "Флориды Пантерз" Сергеем Бобровским в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).