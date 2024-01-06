Ямальцы присоединились к сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Сегодня, 6 января, в Центральный избирательный штаб привезли первые подписи, собранные на Ямале. Об этом сообщили на сайте Владимира Путина В сборе подписей принимают участие волонтерские организации округа.
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