«Макс добьётся ещё большего». Босс Формулы 1 поздравил Ферстаппена с четвертым титулом

«Макс добьётся ещё большего». Босс Формулы 1 поздравил Ферстаппена с четвертым титуломGetty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали после финиша Гран При Лас-Вегаса высказался о победе Макса Ферстаппена в чемпионате мира 2024 года.