Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

Риск распространения чумы на территории России исключен, заявили в Роспотребнадзоре. В Telegram-канале ведомства отмечается, что в России идет постоянная работа по предотвращению завоза чумы, проводится тщательный мониторинг активности природных очагов и необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинация населения по эпидпоказаниям.