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Мода и Шоу-бизнес

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Лучший папа на свете: Дочери Брюса Уиллиса поделились совместным с актером фото

Лучший папа на свете: Дочери Брюса Уиллиса поделились совместным с актером фото

В последнее время в сети все реже появляются свежие снимки американского актера Брюса Уиллиса. Из-за прогрессирующей неизлечимой болезни знаменитость редко появляется на людях, предпочитая «прогуливаться», не выходя из машины.

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