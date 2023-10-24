Немоляева высказала всё о пении Галкина на украинском языке

Известная актриса Светлана Немоляева, которая стала народной артисткой РФ благодаря своим ролям в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», высказала свое мнение об антироссийском поведении комика-иноагента Максима Галкина.
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