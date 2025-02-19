Возможно ли удвоить сбережения на вкладе: расчет и альтернативы

Для того, чтобы удвоить сбережения с помощью вклада, нужно открыть депозит на несколько лет — при этом большинство банков предлагают максимальный срок вкладов до трех лет, обратила внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская в комментарии для Банки.