Глава администрации Тамбова обсудил транспорт и дороги с жителями западной части города

Глава администрации Тамбова Максим Косенков продолжает серию встреч с горожанами в разных районах. Накануне вечером он общался с жителями западной части города на улице Полынковской, в сквере у 11-й школы, который был благоустроен четыре года назад.
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