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Тим Кук получит $47 млн от Apple после ухода с поста гендиректора

Тим Кук получит $47 млн от Apple после ухода с поста гендиректора

Apple утвердила вознаграждение Тиму Куку в размере $47 млн по итогам 2027 года, несмотря на его уход с поста генерального директора.

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