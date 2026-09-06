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«Пусть уже придут русские»: комбриг ВСУ жалуется на настроения украинцев

«Пусть уже придут русские»: комбриг ВСУ жалуется на настроения украинцев

Огромному числу людей всё равно, что «там, где ступает нога русского солдата, там уже Украины нет и никогда не будет».

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