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  • владимир рябченко
    Те, кто ратует за войну НИКОГДА не встретятся Вам в окопе...Европейцы окончат...
  • Юрий Золотарев
    Ссыте в памперсы?? Правильно делаете. Главное - успевайте их, памперсы, вовремя менять. Чтоб не воняло.Европейцы окончат...
  • карюкалов вячеслав
    Хм...Неизбранные упыри...

Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину

Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину

Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на УкраинуРоссии необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя, прежде чем согласиться на длительное прекращение огня, заявил Песков в интервью ABC.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Конечно, надо сначала прекратить поставку вооружений для этого монстра Украины. А то оружие везут, а для чего? Чтобы воевать. И какое это перемирие. ТЬакая ерунда в  политике. Этот Трамп наделал дел.
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Запад хочет просто ОБДУРИТЬ Россию...как всегда.
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9 час.
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