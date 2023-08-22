Американские власти знали о мощной линии обороны армии России еще до того, как началось контрнаступление ВСУ.
Салливан: США знали о мощной обороне ВС России еще до контрнаступления ВСУ
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Теперь можно говорить все, что захочется. Конечно америкосы все знали, как не знать! А что они еще могут сказать? Теперь они говорят, что все знали еще до того, как укропитеки пачками на самоликвидацию двинулись. Вот только почему они об этом укропитекам не поведали? Почему не поведали об этом своим наемникам, инструкторам и офицерам-консультантам в штабах укропитеков? Очень даже может быть, вероятность не менее 70-75%, что НИ ХЕРА АМЕРИКОСЫ ТОЛКОМ НЕ ЗНАЛИ. Просто позориться им не охота, это уже какой по счету случай? К тому же этот случай НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ВТОРОЙ И ДАЖЕ НЕ ДЕСЯТЫЙ, ПРИ ЧЕМ ПОДРЯД! А разве америкосы могут ошибаться? Ошибаться могут, но признаваться - НЕТ!!! На них и так уже поглядывают как на пиздабол....в, при чем уже даже их подшакальники. По этому и заявляют америкосы, что мол ВСЕ ЗНАЛИ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА. А как иначе всеми мир то обманывать? Только так.
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15 час.
Геннадий Бережнов
Украинцы были в курсе, и мы были в курсе мощности российской обороны, говорит Салливан. Однако твердят это постоянно, но после свершившегося факта. Послушали бы себя со стороны, противно однако. Но наша нация "исключительная" говорил Обама.
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13 час.
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