Аргументы и Факты

48 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Опозорили легендарный бренд. Что в этой колеснице отечественного? Шильдик? Директор и то импортный. Из Китая конструк...На Московском авт...
  • tsan tsan
    А организатор и бывший глава "Правого сектора" на востоке Украины почему-то свободно  с экранов федеральных ТВ  орёт ...В зоне СВО ликвид...
  • Михаил Арсенов
    Одна обезьяна США родила потомство обезьян и продолжение следует.Теннисистка Серен...

Салливан: США знали о мощной обороне ВС России еще до контрнаступления ВСУ

Салливан: США знали о мощной обороне ВС России еще до контрнаступления ВСУ

Американские власти знали о мощной линии обороны армии России еще до того, как началось контрнаступление ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
Теперь можно говорить все, что захочется. Конечно америкосы все знали, как не знать! А что они еще могут сказать? Теперь они говорят, что все знали еще до того, как укропитеки пачками на самоликвидацию двинулись. Вот только почему они об этом укропитекам не поведали? Почему не поведали об этом своим наемникам, инструкторам и офицерам-консультантам в штабах укропитеков? Очень даже может быть, вероятность не менее 70-75%, что НИ ХЕРА АМЕРИКОСЫ ТОЛКОМ НЕ ЗНАЛИ. Просто позориться им не охота, это уже какой по счету случай? К тому же этот случай НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ВТОРОЙ И ДАЖЕ НЕ ДЕСЯТЫЙ, ПРИ ЧЕМ ПОДРЯД! А разве америкосы могут ошибаться? Ошибаться могут, но признаваться - НЕТ!!! На них и так уже поглядывают как на пиздабол....в, при чем уже даже их подшакальники. По этому и заявляют америкосы, что мол ВСЕ ЗНАЛИ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА. А как иначе всеми мир то обманывать? Только так.
Ответить
15 час.
Геннадий Бережнов
Украинцы были в курсе, и мы были в курсе мощности российской обороны, говорит Салливан. Однако твердят это постоянно, но после свершившегося факта. Послушали бы себя со стороны, противно однако. Но наша нация &quot;исключительная&quot; говорил Обама.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх