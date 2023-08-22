Салливан: США знали о мощной обороне ВС России еще до контрнаступления ВСУ

AB

Anlrey Boracow

Теперь можно говорить все, что захочется. Конечно америкосы все знали, как не знать! А что они еще могут сказать? Теперь они говорят, что все знали еще до того, как укропитеки пачками на самоликвидацию двинулись. Вот только почему они об этом укропитекам не поведали? Почему не поведали об этом своим наемникам, инструкторам и офицерам-консультантам в штабах укропитеков? Очень даже может быть, вероятность не менее 70-75%, что НИ ХЕРА АМЕРИКОСЫ ТОЛКОМ НЕ ЗНАЛИ. Просто позориться им не охота, это уже какой по счету случай? К тому же этот случай НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ВТОРОЙ И ДАЖЕ НЕ ДЕСЯТЫЙ, ПРИ ЧЕМ ПОДРЯД! А разве америкосы могут ошибаться? Ошибаться могут, но признаваться - НЕТ!!! На них и так уже поглядывают как на пиздабол....в, при чем уже даже их подшакальники. По этому и заявляют америкосы, что мол ВСЕ ЗНАЛИ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА. А как иначе всеми мир то обманывать? Только так.