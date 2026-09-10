В профсоюзе предложили учитывать злонамеренность действий врачей при наказании Уголовная ответственность врачей должна применяться к злонамеренным действиям, а оценку таких случаев следует проводить с участием профессионального медицинского сообщества.
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