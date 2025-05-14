Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

5 подписчиков

Следователями установлены обстоятельства убийства 18-летней девушки, совершенного в 1998 году в Куменском районе

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Кировской области жителю Вологодской области предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки, совершенных 26 лет назад (п.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх