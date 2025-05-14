Следователями установлены обстоятельства убийства 18-летней девушки, совершенного в 1998 году в Куменском районе

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Кировской области жителю Вологодской области предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки, совершенных 26 лет назад (п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)