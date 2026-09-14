Миролюбие по-немецки: оппозиционная АдГ призвала помочь Зеленскому с "пушечным мясом"

Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала вернуть на Украину находящихся в Германии мужчин призывного возраста, что парадоксальным образом солидаризуется с заявлением министра правящей партии.
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