Arirang: Лидер КНДР назвал Корейский полуостров самой опасной зоной для ядерной войны

В ходе посещения штаба ВМФ Северной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике военное сотрудничество между соседней Южной Кореей, Японией и США, в частности, проведение этими 3 странами совместных военных учений.
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