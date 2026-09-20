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Мерц назвал катастрофой выборы в Мекленбурге — Передней Померании

Мерц назвал катастрофой выборы в Мекленбурге — Передней Померании

Канцлер Германии Фридрих Мерц 20 сентября назвал катастрофой результаты своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге — Передней Померании.

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