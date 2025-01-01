Даже у звёзд бывает икота: Астрономы впервые подтвердили это явление перед взрывом сверхновой

Звёзды, знаете ли, бывают всякие-разные. Есть огромные, горячие, а есть и поменьше, попрохладнее. Многие из этих гигантов сейчас уже в преклонном возрасте и готовятся к своей грандиозной развязке — взрыву сверхновой.