Даже у звёзд бывает икота: Астрономы впервые подтвердили это явление перед взрывом сверхновой

Звёзды, знаете ли, бывают всякие-разные. Есть огромные, горячие, а есть и поменьше, попрохладнее. Многие из этих гигантов сейчас уже в преклонном возрасте и готовятся к своей грандиозной развязке — взрыву сверхновой.
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