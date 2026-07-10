FIFA продаёт фрагменты поля стадиона финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (FIFA) начала продажу коллекционных фрагментов газона с поля стадиона «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, где 19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года.
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