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Регионы России

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FIFA продаёт фрагменты поля стадиона финала ЧМ-2026

FIFA продаёт фрагменты поля стадиона финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (FIFA) начала продажу коллекционных фрагментов газона с поля стадиона «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, где 19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года.

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