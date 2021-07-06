📚Каганов Леонид "Лена Сквоттер и парагон возмездия" (детектив, сатира)*

Новый роман одного из ведущих отечественных фантастов Леонида Каганова - это неподражаемо изящный авторский стиль, острый сюжет и тонкий, блистательный, интеллектуальный юмор Едва увидев свет, эта книга стала общероссийской литературной сенсацией.