ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

536 подписчиков

Срочно! Режим ЧС ввели в городе Подмосковья! Страшные последствия после налета БПЛА

Срочно! Режим ЧС ввели в городе Подмосковья! Страшные последствия после налета БПЛА

В Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки БПЛА: повреждены дома, пострадали дети В Солнечногорске Московской области объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после атаки беспилотников в ночь на 13 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии