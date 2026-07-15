Срочно! Режим ЧС ввели в городе Подмосковья! Страшные последствия после налета БПЛА

В Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки БПЛА: повреждены дома, пострадали дети В Солнечногорске Московской области объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после атаки беспилотников в ночь на 13 июля.
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