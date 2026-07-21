Страна и люди
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Страна и люди

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Расчеты «Ураганов» отработали по тылам ВСУ в Красном Лимане

Расчеты «Ураганов» отработали по тылам ВСУ в Красном Лимане

На Краснолиманском направлении позиции врага сносят наши «Ураганы». Артиллеристы поддерживают продвижение пехоты на этом участке.

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