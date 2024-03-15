Тульские десантники нанесли огневое поражение по району скопления живой силы ВСУ

Министерство обороны России 15 марта, в пятницу, показало кадры боевой работы расчета 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).
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