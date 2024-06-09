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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА о пожаре на «СКА-Арене»: «В настоящее время клуб не имеет договорных отношений с ареной. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших»

«После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.

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