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Карабах должны защищать русские, но при этом ни один армянин не хочет воевать за него

Карабах должны защищать русские, но при этом ни один армянин не хочет воевать за него

Ситуация в Армении по-прежнему остается напряженной. Причем все отчетливее звучат обвинения в адрес России, что дескать та не встала на защиту Нагорного Карабаха, ограничившись лишь эвакуацией мирного населения.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Идет передел сфер. Все уже давно украдено до нас.
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12 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Двуличие армянской элиты - это персонажи басни Крыладзе &quot;Мартышка и очко&quot; - очко направо, очко налево! &quot;Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах&quot; Любители халявы, как и бандерлоги со своими лозунгами везде по западу, НО не в окопах!
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11 час.

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