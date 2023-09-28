Карабах должны защищать русские, но при этом ни один армянин не хочет воевать за него

Идет передел сфер. Все уже давно украдено до нас.

СЕРГЕЙ Лютов

Двуличие армянской элиты - это персонажи басни Крыладзе "Мартышка и очко" - очко направо, очко налево! "Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах" Любители халявы, как и бандерлоги со своими лозунгами везде по западу, НО не в окопах!