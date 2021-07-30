На Сахалине выбирают лучшие компании, стремящиеся к углеродной нейтральности

В 2021 году в рамках II Ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" (16+) учреждена новая номинация в области охраны окружающей среды: "На пути к углеродной нейтральности — лучшие практики".
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии