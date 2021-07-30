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На Сахалине выбирают лучшие компании, стремящиеся к углеродной нейтральности

На Сахалине выбирают лучшие компании, стремящиеся к углеродной нейтральности

В 2021 году в рамках II Ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" (16+) учреждена новая номинация в области охраны окружающей среды: "На пути к углеродной нейтральности — лучшие практики".

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