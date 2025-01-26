Соцконтракты помогают жителям Архангельской области реализовать себя

Больше 2 500 жителей Поморья в прошлом году воспользовались социальным контрактом.1 718 контрактов было направлено на поиск работы, 578 — на ведение бизнеса, 288 — на преодоление тяжелой жизненной ситуации и 12 — на ведение личного подсобного хозяйства.
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