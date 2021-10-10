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  • Gleb
    Холопка это ты,тварь. Такие гребаные тролли,только и лезут пособачиться. Тупая,как... Туда же.Больше не житница...
  • mullonen
    Ну так это же не за пивком сбегать... Тут переговоры нужны, контракты, денежку подсчитать... в лету можно перекачать....Глава евродиплома...
  • mullonen
    ...Глава евродиплома...

ВОЗ оценила прогресс человечества в борьбе с COVID-19

ВОЗ оценила прогресс человечества в борьбе с COVID-19

Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с коронавирусом. Однако, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные трудности, поэтому преждевременно делать прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19.

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