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Мирра Андреева проиграла Даяне Ястремской на турнире в Германии

Мирра Андреева проиграла Даяне Ястремской на турнире в Германии

В Германии состоялся стартовый матч теннисного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, в котором российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах уступила украинке Даяне Ястремской - 6:4, 4:6, 3:6.

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