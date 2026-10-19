Концерт «Листья жёлтые над городом кружатся» пройдет 21 октября в культурном центре «Спутник». Выездную концертную программу представит Ведущий творческий коллектив хора русской песни «Родные напевы» под руководством Андрея Васильевича Ковалёва.
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