Коронавирус никуда не ушел — врач

МОСКВА (ИА Реалист). Коронавирус никуда не исчез, хотя Всемирная организация здравоохранения объявила не об окончании «пандемии», а об отмене режима чрезвычайной ситуации, подчеркнул врач, ведущий эксперт лабораторной ассоциации «МедЛабЭкспресс» Александр Соловьев в беседе с порталом «Правмир».
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