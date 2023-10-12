ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Плезиозавров Матвей
    Это тот  самый Жак Атали,который предсказал в 1980 г распространение эпидемии и повальную вакцинацию?Ну тогда и в сам...Жак Аттали: На Из...
  • Валерий Бирюков
    Ну, и кто после этого государство Израиль? (Правильный ответ террористы-фашисты).«Ни электричества...
  • Корсаков
    Вот так как на фото сейчас должен выглядеть куев«ХАМАС убьет и те...

Коронавирус никуда не ушел — врач

Коронавирус никуда не ушел — врач

МОСКВА (ИА Реалист). Коронавирус никуда не исчез, хотя Всемирная организация здравоохранения объявила не об окончании «пандемии», а об отмене режима чрезвычайной ситуации, подчеркнул врач, ведущий эксперт лабораторной ассоциации «МедЛабЭкспресс» Александр Соловьев в беседе с порталом «Правмир».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх