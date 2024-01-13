Руководитель "Дигории" Хугаев: платформа будет масштабироваться

"Дигория", отмечающая в этом году пятилетие, создавалась как образовательная площадка для студентов-политологов, но переросла в полноценную платформу для молодых ученых социально-гуманитарного профиля, включающую в себя несколько крупных федеральных проектов.
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