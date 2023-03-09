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Зеленский дал слово не использовать западное оружие для ударов по России

Зеленский дал слово не использовать западное оружие для ударов по России

Однако Киев считает Запорожье, Херсонщину, Крым и Донбасс своими территориями.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN пообещал, что Киев не использует западное оружие для ударов по внутренним регионам России.

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