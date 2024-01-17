Русская весна
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Русская весна

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В Европарламенте оскорбили украинцев

В Европарламенте оскорбили украинцев

Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии.

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