Дубль Месси, Буффон закончил, КДК отменил удаление Гайича, красная Семака в силе, «Сити» покупает Гвардиола, у «Барсы» проблема с рычагом, «Зенит» заявил Вендела в РПЛ и другие новости

Промес довольно неплохо говорит по русски

Лена Мисько

Малком: «Семак – лучший тренер в моей карьере. Говорят, тренер – второй отец, но Сергей для игроков «Зенита» – еще и мама, постоянно спрашивает о делах и самочувствии» Подробнее: https://smms.ac/zXk7