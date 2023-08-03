Дубль Месси, Буффон закончил, КДК отменил удаление Гайича, красная Семака в силе, «Сити» покупает Гвардиола, у «Барсы» проблема с рычагом, «Зенит» заявил Вендела в РПЛ и другие новости

1. Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Бывшему вратарю «Ювентус» и сборной Италии в январе исполнилось 45 лет.
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