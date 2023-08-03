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    "ещё и мама"😂  Прогрессивный клуб)Дубль Месси, Буфф...

Дубль Месси, Буффон закончил, КДК отменил удаление Гайича, красная Семака в силе, «Сити» покупает Гвардиола, у «Барсы» проблема с рычагом, «Зенит» заявил Вендела в РПЛ и другие новости

Дубль Месси, Буффон закончил, КДК отменил удаление Гайича, красная Семака в силе, «Сити» покупает Гвардиола, у «Барсы» проблема с рычагом, «Зенит» заявил Вендела в РПЛ и другие новости

1. Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Бывшему вратарю «Ювентус» и сборной Италии в январе исполнилось 45 лет.

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Комментарии
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Лена Мисько
Промес довольно неплохо говорит по русски
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6 час.
Лена Мисько
Малком: «Семак – лучший тренер в моей карьере. Говорят, тренер – второй отец, но Сергей для игроков «Зенита» – еще и мама, постоянно спрашивает о делах и самочувствии» Подробнее: https://smms.ac/zXk7
Малком: «Семак – лучший тренер в моей карьере. Говорят, тренер – второй отец, но Сергей для игроков «Зенита» – еще и мама, постоянно спрашивает о делах и самочувствии»
Sports.ru
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6 час.
Лена Мисько
&quot;ещё и мама&quot;😂  Прогрессивный клуб)
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6 час.

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