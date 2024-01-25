«Начала». К 2250-летию Катона Старшего

Уникальность римских бюстов, сохранивших выразительную целостность лиц для столетий, наматывающих свои пространства на невидимый стержень! Сухая, мощная лепка лица Катона старшего: нечто завораживает в нём: скептицизм, словно излучающийся в пространство,.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии